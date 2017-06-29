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10:37 (мск), источник: RIGMA.INFO

Обещанного три года ждут. Молодежная очередь на квартиры в крае превысила 5 тысяч человек

Для ее ликвидации потребуется более 30 лет, подсчитали общественники.

Источник: Reuters

В очереди на улучшение жилищных условий в Хабаровском крае стоят свыше пяти тысяч молодых семей. До конца года поддержку региона получит лишь одна десятая часть. Такие данные были озвучены в ходе молодежных публичных слушаний, организованных Молодежной общественной палатой при краевой думе, сообщает СИ Rigma.info.

Поддержка от государства для решения жилищных проблем молодежи с 2006 года оказывается в виде социальных выплат на приобретение и строительство жилья. В крае реализуется несколько программ. Как отмечают в региональном Минстрое, по состоянию на 1 июня 2017 года 5491 семья нуждается в улучшении жилищных условий, а период ожидания денег от государства составляет примерно три года. Проблема, по словам чиновников, заключается в нехватке финансирования.

«К сожалению, те объемы финансирования, которые мы предусматриваем, не успевают за количеством молодых семей, которые признаются нуждающимися. Мы постоянно прорабатываем вопрос об их увеличении. Так, в 2017 году губернатор согласовал документ о направлении дополнительных 76 млн рублей на эти цели», — говорит начальник управления государственной жилищной политики министерства строительства края Ольга Бендерская.

Как отметил общественный советник мэра Хабаровска по делам молодежи Андрей Максименко, период ожидания превышает допустимые пределы. «Мы тут посчитали, что если закрыть программу прямо сегодня, то для ликвидации всей очереди понадобится 32 года», — пояснил он.

Однако не нужно думать, что «очередь тянется годами», поясняет представитель Минстроя. Проблема заключается не только в нехватке денег, но и резко возросшем количестве желающих. К примеру, в 2014 году очередь закрывалась в тот же год. Ситуация резко изменилась в последнее время. Сегодня заветные квадратные метры получают те, кто встал в очередь до июля 2014 года.

«Сейчас сложилось впечатление, что очередь идет годами, но это не так. Когда мы предоставляли субсидию в 2014 году, мы закрывали потребность в потребность. Такого периода ожидания в течение трех лет не было. Он образовался в последние два или три года. Что мы сейчас наблюдаем? Да, немного сократилось финансирование, но очень возросло количество семей, которые признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий», — говорит Ольга Бендерская.

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