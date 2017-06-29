В Новосибирской области расторгнут договор аренды 258 тысяч га леса

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Договор аренды 258 тысяч га леса в Тогучинском и Болотнинском районах Новосибирской области с «Тогучинским лесопромышленным комбинатом», который вызвал большой общественный резонанс, расторгнут. Об этом сообщил в четверг губернатор Владимир Городецкий на 22 сессии Заксобрания Новосибирской области. «Договор расторгнут, вчера создана рабочая группа по проверке, она проанализирует ситуацию по этому договору и по эффективности использования лесного хозяйства в целом», — сказал Городецкий, отметив, что он обратился в правоохранительные органы, чтобы они «дали профессиональное заключение» о действиях ответственных чиновников. «Договор был подписан 16 июня начальником лесного департамента Дубовицким. Я не берусь давать оценку эффективности — это будет сделано после служебной проверки. Но недопустимо такие масштабные проекты рассматривать и принимать решения в рамках одного департамента даже при кураторстве одного из замов председателя правительства», — подчеркнул губернатор.

Городецкий пояснил, что заместитель председателя правительства Новосибирской области, который допустил подписание этого договора — Василий Пронькин — снят с этой должности, однако он останется министром сельского хозяйства региона.