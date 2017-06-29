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10:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Свининой сомнительного качества торговали в одном из магазинов Хабаровского края

Свинину, а также мясо птицы сомнительного качества продавали в магазине «Хорошие продукты», расположенном в поселке Ванино, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по краю.

Сотрудники ведомства во время проверки нашли в торговой точке 69 килограммов продукции без маркировки с информацией о дате их производства. Кроме того, отсутствовали договоры на вывоз твердых отходов, проведение работ по уничтожению грызунов и насекомых. В магазине не проводился учет температурного режима холодильных установок.

По этим фактам заведено два административных дела, предприятию выдано предписание устранить нарушения.

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