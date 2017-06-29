Свининой сомнительного качества торговали в одном из магазинов Хабаровского края

Сотрудники ведомства во время проверки нашли в торговой точке 69 килограммов продукции без маркировки с информацией о дате их производства. Кроме того, отсутствовали договоры на вывоз твердых отходов, проведение работ по уничтожению грызунов и насекомых. В магазине не проводился учет температурного режима холодильных установок.

По этим фактам заведено два административных дела, предприятию выдано предписание устранить нарушения.