Свининой сомнительного качества торговали в одном из магазинов Хабаровского края
Свинину, а также мясо птицы сомнительного качества продавали в магазине «Хорошие продукты», расположенном в поселке Ванино, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Свинину, а также мясо птицы сомнительного качества продавали в магазине «Хорошие продукты», расположенном в поселке Ванино, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Сотрудники ведомства во время проверки нашли в торговой точке 69 килограммов продукции без маркировки с информацией о дате их производства. Кроме того, отсутствовали договоры на вывоз твердых отходов, проведение работ по уничтожению грызунов и насекомых. В магазине не проводился учет температурного режима холодильных установок.
По этим фактам заведено два административных дела, предприятию выдано предписание устранить нарушения.