Прокуратура проконтролирует возведение проблемных новостроек в Екатеринбурге

Проблемное строительство стало темой нескольких совещаний, которые прошли в начале неделе. До сих пор незавершенными остаются два многоквартирных жилых дома, расположенных по ул. Академика Королева в п. Первомайском. При этом, как выяснилось, срыв сроков обусловлен рядом причин, в том числе исковым заявлением кредитного учреждения о взыскании с застройщика денежных сумм по договору поручительства. После проведенных переговоров, руководство компании «БЗСК-Инвест» взяло на себя обязательства по направлению в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области извещения об окончании строительства первого «проблемного» объекта, ввод в эксплуатацию в зависимости от итоговой проверки запланирован на конец июля нынешнего года. В отношении второго объекта ЗАО «БЗСК-Инвест» подготовлен проект мирового соглашения с кредитным учреждением, подписание которого предоставит возможность возобновить строительство как ЖК «Березки», так и ЖК «Оптимист», расположенного в Первоуральске.

На этой неделе в областной прокуратуре также рассмотрение вопросов по строительству домов на двух строительных площадках — ЖК «Кольцовский» и ЖК «Комиссар».

На этой неделе в областной прокуратуре также рассмотрение вопросов по строительству домов на двух строительных площадках — ЖК «Кольцовский» и ЖК «Комиссар».

Примечательно, что в возведение данных объектов вложились более 200 граждан. По итогам встречи министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предложено в течение недели проработать механизмы возобновления работ на жилом доме № 15 по ул. Бахчиванджи, а также определить возможные пути утверждения необходимой документации по планировке территории вдоль ул. Бакинских Комиссаров, отвечающие интересам инвесторов, готовых завершить возведение сразу двух «проблемных» площадок. Добавим, что количество граждан, вложивших личные средства на возведение вышеуказанных домов, превышает 500 человек.

Напомним, в июне текущего года прокурор области Сергей Охлопков проинформировал главу Свердловской области Евгения Куйвашева о необходимости повышения эффективности использования финансовых и административных ресурсов правительства региона, потребовав направить последние на активный поиск возможных инвесторов строительства «проблемных» объектов, в тех же случаях, где фактически модель достройки реализовывалась, принять меры к недопустимости ее разрушения.