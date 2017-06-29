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16:33 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Самый большой в России агроиндустриальный парк появится под Новосибирском

Первоначальный объем частных инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей.

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР НСО) и компания «Заречное» (ГК «Экополис») подписали соглашение о создании первого в регионе агроиндустриального парка.

По информации АИР, агропарк «Искитимский», площадью 5,5 тыс. га, будет реализован в 65 км от Новосибирска. Он рассчитан на предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства, пищевой переработки, биотехнологий и легкой промышленности, ориентированной на природное волокно.

Первоначальный объем частных инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, сообщил председатель совета директоров управляющей компании «Экополис» Андрей Серпенинов. По его словам, инвесторы планируют, что парк объединит в себе научные разработки в области сельского хозяйства и в проекте примут участие институты СО РАСХН. В настоящее время в парке два резидента: Новосибирский селекционно-племенной центр и производитель сырьевых кормов — компания «Агровеста». Новые резиденты в парке появятся в 2018 году.

По информации АИР, агропарк «Искитимский» станет крупнейшим в России. По площади он превосходит агроиндустриальный парк в Приморье, который занимает 3,8 тыс. га.

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