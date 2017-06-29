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16:32 (мск), источник: VN.ru

Бизнесмены набрали кредитов на 38 миллиардов рублей за 4 месяца

Банки выдали в январе-апреле 2017 года малому и среднему бизнесу Сибири 173 миллиарда рублей кредитов. Самая большая сумма кредитов числится за Новосибирской областью — 38 миллиардов рублей, сообщает Сибирское главное управление ЦБ РФ.

В целом объемы кредитования в СФО выросли по сравнению с прошлым годом на 16,5%. Однако в Новосибирской области этот показатель выше — 18%. Новосибирские предприниматели за первые четыре месяца 2017 года взяли в кредит 38 миллиардов рублей, что на 5,8 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

Вторым по объему выданных кредитов для бизнеса является Красноярский край (34 миллиарда рублей, +28%), на третьем месте — Иркутская область (32 миллиарда рублей, +90%). Меньше всего кредитов у тувинских бизнесменов — 0,3 миллиарда рублей, причем объем уменьшился более чем вдвое.

Положительную динамику кредитования малого и среднего бизнеса определяет постепенное снижение процентных ставок. Если в декабре 2015 года банки, зарегистрированные в Сибири, кредитовали бизнес под 16,2% годовых, то в апреле этого года средняя стоимость займа составила 12,8%.

Напомним, во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на неприемлемые условия кредитования пожаловался новосибирский миллиардер, сооснователь бизнеса по выпуску «Кириешек» Александр Кычаков. Он посетовал на то, что развитию малого и среднего бизнеса препятствует слишком высокая ключевая ставка Центробанка РФ. Это, в свою очередь, усложняет кредитование предпринимателей.

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