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08:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Верхнеуральск получит 32 млн рублей на строительство очистных

Верхнеуральск получит 32 млн рублей на строительство очистных.

Еще 32 млн рублей — на завершение строительства очистных сооружений в Верхнеуральске. Там готовится вторая очередь возведения объекта, соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В настоящий момент общая очистка достигла 92,4%, а по ряду параметров — до 100%. Для того, чтобы общая очистка составила 98%, требуется реализация второго этапа. Также будет направлено 2 млн рублей из муниципального бюджета, которые в том числе пойдут на благоустройство прилегающей территории. Работы будут завершены до конца текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области.

Напомним, во время визита в Верхнеуральск в начале 2017 года Борис Дубровский потребовал завершить к первому марта реализацию первого этапа строительства очистных сооружений и выхода на плановые показатели работы.

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