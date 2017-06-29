Верхнеуральск получит 32 млн рублей на строительство очистных.

Еще 32 млн рублей — на завершение строительства очистных сооружений в Верхнеуральске. Там готовится вторая очередь возведения объекта, соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В настоящий момент общая очистка достигла 92,4%, а по ряду параметров — до 100%. Для того, чтобы общая очистка составила 98%, требуется реализация второго этапа. Также будет направлено 2 млн рублей из муниципального бюджета, которые в том числе пойдут на благоустройство прилегающей территории. Работы будут завершены до конца текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области.

Напомним, во время визита в Верхнеуральск в начале 2017 года Борис Дубровский потребовал завершить к первому марта реализацию первого этапа строительства очистных сооружений и выхода на плановые показатели работы.