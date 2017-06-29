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10:23 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутскстат: продуктовая корзина подорожала в Иркутской области на 6%

Минимальный набор продуктов питания в Прибайкалье подорожал на 6 процентов. Об этом заявили в Иркутскстате.

Источник: Вести Иркутск

Это всё сезон. Так в Иркутскстате объясняют подорожание минимального набора продуктов питания. С декабря в области его стоимость увеличилась на 6%. Самый заметный рост цен пришёлся на апрель и май. Это при инфляции по региону почти в 1%.

— Если в конце года стоимость составляла 3856 рублей, то сейчас 4061 рубль, — говорит заместитель руководителя Иркутскстата Елена Сигачёва.

Ценовые изменения коснулись всей страны. В Омской области, по сравнению с нами, сейчас тратят на продукты на шесть сотен меньше. Самый дорогой набор в Красноярском крае — он затратнее нашего на 324 рубля. Специалисты говорят, во всем виноваты овощи и фрукты. В Прибайкалье стоимость картофеля выросла в полтора раза, лука в два, а капусты — в три. Лишь сентябрь охладит сезонные цены:

— Овощи, фрукты однозначно подорожали. Даже несмотря на то, что они ГМО.

Остальные продукты из набора выросли в цене незначительно либо даже подешевели. Иркутскстат утверждает — стали меньше стоить подсолнечное масло, сахар, огурцы. А цена куриных яиц с начала года снизилась почти наполовину.

Интересно, во сколько нам обойдётся продуктовая корзина из 12 товаров? Возьмём молочку, крупы, хлеб и даже сладкое. На поиски недорогих и более-менее качественных продуктов отправляемся на рынок и в супермаркет.

Закупаемся на одного человека. Гречка, яйца, молоко, подсолнечное и сливочное масло, сыр оказались дешевле на рынке. На каждый из товаров можно потратить не больше 60 рублей. С курицей тоже повезло — увидели акцию. Продавцы говорят — за полгода цены сильно упали:

— Вообще на рынке сейчас мало стало покупателей. И у людей денег нету.

В супермаркете тоже можно наполнить корзину. Например, тёмным шоколадом. Снова акция. Хлеб, гранулированный чай, макароны здесь стоят меньше. Хотели взять яблоки, но на рынке свежий урожай, поэтому килограмм берём на базаре. Итого на все продукты у нас ушло 683 рубля. Удивительно, но поход по магазинам может быть не таким уж дорогим. Было бы время искать товар подешевле.

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