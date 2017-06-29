На смоле заработают миллионы долларов

Не бездумно рубить, а получать максимум выгоды от каждого дерева. В этом суть работы всех, кто так или иначе связан с лесной промышленностью. Прибыль те самые деревья могут приносить еще до их рубки и переработки. Без живицы, к примеру, а по-простому смолы, сегодня не обойтись при производстве лаков и красок, шин и резинотехнических изделий, клеев, термопластиков для разметки дорог… Потому к 2019 году в стране планируется почти в три раза увеличить ее заготовку. Это первая часть масштабного инвестиционного проекта, который запущен на единственном в Беларуси предприятии — переработчике сосновой живицы — борисовском Лесохимике концерна Беллесбумпром. Как смола превращается в большие деньги и какую сулит выгоду инвестпроект жителям деревень?

В ПАРЕ километров от деревни Слободка Борисовского района один из 36 мастерских участков добычи живицы — Гливинский. С утра тут многолюдно — сейчас как раз время сбора ценного сырья. Добычей его занимаются вздымщики. Знакомлюсь с одним из представителей необычной профессии. Николай Калиновский в деле уже почти пятнадцать лет. Со стороны в его работе нет ничего сложного: ходи от дерева к дереву, делай надрезы. Ни начальников тебе, ни надсмотрщиков, лишь сосновый лес кругом. Красота и только!

Николай КАЛИНОВСКИЙ живицу добывает уже 14-й сезон.

Но это до тех пор, пока не возьмешь в руки хак — инструмент, при помощи которого и делаются те самые надрезы, или, если выражаться языком профессиональным, вздымы. Тонкостей в профессии немало: надрез нужно сделать ровный, не слишком глубокий, но чтобы и живица хорошо текла. Да и дерево, главное, не повредить. У Николая Калиновского рука уже набита:

— Двадцать лет работал механизатором в хозяйстве, а затем освоил профессию вздымщика. Перенял опыт от старших коллег. Работа эта тяжелая физически, да и терпения не у всех хватает. Я задержался — 14-й сезон в лесу. Ну, а если лучшее время для добычи с утра пораньше, то в пять уже на делянке. Она — тридцать гектаров.

Горячий сезон для вздымщиков — со второй половины апреля по октябрь. В этот период и заготавливается живица. Хватает работы и в межсезонье — нужно подготовить деревья, подрумянить, окорить.

Кроме вздымщиков, работают на делянке и сборщики смолы. Среди них супруга Николая — Лилия:

— У нас семейный подряд. Муж добывает, я и сын Евгений собираем живицу. Стекает она в приемники — вот в эти черные воронки, которые закреплены на стволах деревьев. Всего в нашей бригаде четверо сборщиков — все вместе в день около тонны сырья заготавливаем. Это примерно полторы тысячи деревьев обойти нужно.

Лилия КАЛИНОВСКАЯ вместе с коллегами в день собирает около тонны смолы.

Интересная тенденция: почти все, кто участвует в заготовке живицы, — жители деревень. От предприятия им выдается транспорт — велосипед или мотоцикл, чтобы удобно было добираться на делянку. И семейные династии не редкость. Объяснение тому простое: стать вздымщиком можно, только переняв опыт от старших коллег. Потому зачастую профессия передается по наследству: дед обучил отца, тот — сына. Немалую роль играет и зарплата: в горячий сезон в месяц можно получить больше 2 тысяч рублей.

СЕГОДНЯ заготовкой живицы занимаются во всех областях. В прошлом году на Лесохимике переработали ее чуть меньше 4 тысяч тонн. Получили востребованные во многих отраслях канифоль, скипидар и так далее. Но чтобы закрыть потребность республики в продукции лесохимии, перерабатывать необходимо порядка 8 тысяч тонн сырья. Потому концерн Беллесбумпром при поддержке белорусских научных центров приступил к воплощению в Борисове масштабного инвестиционного проекта по развитию лесохимического производства.

Первый его этап, на который направлено 1,3 миллиона долларов собственных средств и кредитных ресурсов, предусматривает наращивание объемов заготовки. Сейчас добыча живицы ведется на 12,5 тысячи гектаров, хотя в подсочку можно вовлечь хвойных насаждений в десять раз больше. Управляющий ОАО Лесохимик Александр Якушенко поясняет, что можно получать двойную выгоду — ведь при переработке такого сырья, как живица, образуется добавленная стоимость не меньше, чем при переработке древесины:

— Вовлечение лесфонда предварительно в подсочку, а затем в рубку позволяет более полно использовать лесное богатство. К 2019 году площадь, на которой ведется заготовка сырья, будет увеличена вдвое — освоим порядка 25 тысяч гектаров. Уже сформировано 15 новых мастерских участков, произведено укрупнение действующих. Дополнительно создано 200 рабочих мест в сельской местности.

В целом инвестпроект позволит создать в деревнях около тысячи дополнительных рабочих мест. Инвестиции уже использованы для закупки 20 единиц автомобильной техники, живицеприемников, спецодежды, мотоциклов и велосипедов для новых работников.

Если говорить об экономическом эффекте, то предполагается получить более 8,5 миллиона дополнительной выручки за счет выпуска экспортно ориентированной продукции. Также планируется выпускать импортозамещающее сырье для белорусских предприятий на 4,5 миллиона долларов.

Сейчас исследователи центральной заводской лаборатории совместно с учеными БГТУ, Полоцкого государственного университета, Института химии новых материалов НАН Беларуси разрабатывают новые виды продукции из канифоли и скипидара. Например, глубокая переработка последнего позволила предприятию выпускать флотационно-сосновое масло для горнодобывающей промышленности, политерпеновые смолы для производства стекловолокна, составы для обработки изделий из натуральной кожи. Освоено и промышленное производство эфиров канифоли, на основе которых уже разрабатывается термоклей для деревообрабатывающей и легкой промышленности Беларуси и России.

8,5 миллиона дополнительной выручки получит предприятие за счет выпуска экспортно ориентированной продукции.

В дальнейшем планируется выпуск нефтеполимерных смол — импортозамещающего продукта для ОАО Белшина. В планах и проект по переработке таллового масла, которое образуется при производстве целлюлозы. Он возможен после запуска завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Аналогичных производств в стране сейчас нет.

В ТЕМУ.

Первую партию продукции на заводе сульфатной беленой целлюлозы, который строится на базе Светлогорского целлюзно-картонного комбината, получат в сентябре, рассказал СГ заместитель председателя концерна Беллесбумпром Геннадий ДИКОВИЦКИЙ:

— Все замечания, которые были выявлены надзорными органами, аккумулированы в единый план, где расписано, как они будут устраняться. Сегодня все делается для того, чтобы запустить производство — в августе завершатся пусконаладочные работы, а в сентябре выпущена первая продукция.

Напомним, сроки открытия завода сдвигались уже несколько раз. На январском совещании по вопросам реализации круглых лесоматериалов Президент определил крайний срок: предприятие в Светлогорске должно быть открыто в ноябре этого года.