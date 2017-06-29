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08:52 (мск), источник: Publika.md

С 2018 будет введен налог на автомобили стоимостью более полутора миллиона леев

Со следующего года автомобили класса люкс будут облагаться налогом. Нововведения распространяются на машины старше двух лет и стоимостью более полутора миллиона леев.

Источник: Publika.md

Положения предусмотрены в Законе о бюджетно-налоговой политике на 2018 год.

В документе также обговариваются введённые в этом году поправки, которые касаются налога на недвижимость. Так, сборы будут платить владельцы недвижимости стоимостью свыше полутора миллиона леев.

До сих пор налогом облагались дома площадью более 120 квадратных метров. Самый большой налог в 106 тысяч евро заплатил в прошлом году житель столицы.

По данным Налоговой инспекции, большинство владельцев дорогостоящей недвижимости проживают в Кишиневе, их более двух тысяч шестисот. В Бельцах их — 37, в Яловенах — 25.

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