Бараки на Калараша в Хабаровске: полная разруха, крысы, нечистоты и никакой реновации
Фотокорреспондент ИА AmurMedia побывал в городских трущобах.
Фотокорреспондент ИА AmurMedia побывал в городских трущобах.
Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.
Двухэтажные деревянные дома, расположенные в Хабаровске по улице Калараша пугают своим внешним видом местных жителей и в любую минуту могут развалиться. И всё это происходит в наше время на фоне бесконечных трат на украшение города и перекладывания асфальта. Корр. ИА AmurMedia прошелся с фотоаппаратом там, где цивилизация заканчивается буквально в ста метрах от центра города.
— Пришел к ним в будний день в рабочее время. Встретил парочку пьяных товарищей во дворе. Вони и мусора в бараке нет, относительно чисто, но разруха полная… Стены осыпаются, доски лестничного марша давно протерлись. Эти дома надо не ремонтировать, а сносить — они примерно на одном уровне, как трущобы в Азии или Африке. Единственное отличие — у нас есть морозы зимой, поэтому приходится