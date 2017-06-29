Бараки на Калараша в Хабаровске: полная разруха, крысы, нечистоты и никакой реновации

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Двухэтажные деревянные дома, расположенные в Хабаровске по улице Калараша пугают своим внешним видом местных жителей и в любую минуту могут развалиться. И всё это происходит в наше время на фоне бесконечных трат на украшение города и перекладывания асфальта. Корр. ИА AmurMedia прошелся с фотоаппаратом там, где цивилизация заканчивается буквально в ста метрах от центра города.