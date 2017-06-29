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09:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Бараки на Калараша в Хабаровске: полная разруха, крысы, нечистоты и никакой реновации

Фотокорреспондент ИА AmurMedia побывал в городских трущобах.

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фотография
31
фотография
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фотография

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Двухэтажные деревянные дома, расположенные в Хабаровске по улице Калараша пугают своим внешним видом местных жителей и в любую минуту могут развалиться. И всё это происходит в наше время на фоне бесконечных трат на украшение города и перекладывания асфальта. Корр. ИА AmurMedia прошелся с фотоаппаратом там, где цивилизация заканчивается буквально в ста метрах от центра города.

— Пришел к ним в будний день в рабочее время. Встретил парочку пьяных товарищей во дворе. Вони и мусора в бараке нет, относительно чисто, но разруха полная… Стены осыпаются, доски лестничного марша давно протерлись. Эти дома надо не ремонтировать, а сносить — они примерно на одном уровне, как трущобы в Азии или Африке. Единственное отличие — у нас есть морозы зимой, поэтому приходится как-то содержать двери, толстые стены и окна более-менее в порядке, иначе можно умереть от холода. А не было бы морозов, получились бы типичные классические трущобы как в самых отсталых странах мира.

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