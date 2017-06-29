В Магнитке может появиться филиал «Сколково»
С инициативой создания в Магнитогорске филиала инновационного центра «Сколково» выступил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
С инициативой создания в Магнитогорске филиала инновационного центра «Сколково» выступил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
— Это важный аспект развития инноваций в моногороде, привлечения в эту сферу молодых специалистов, — отметил Павел Шиляев на расширенном совещании с представителями «Сколково», которое проводил губернатор Борис Дубровский. По словам
Но это потребительский подход, а в настоящее время мы в целом переосмысливаем наше место как металлургов в инновационной деятельности, — подчеркнул Павел Шиляев.
По данным министерства экономического развития Челябинской области, в рамках подписанного ранее соглашения со «Сколково» южноуральским предприятиям предложено для внедрения 11 инновационных проектов резидентов фонда. Восемью проектами из этого пакета заинтересовались пять крупных предприятий: ММК, ЧТПЗ, Челябинский цинковый завод, «Уральская кузница», ПО «Маяк». Губернатор Борис Дубровский предложил на примере ММК посмотреть, как ещё может работать партнёрство предприятий со «Сколково», сообщает