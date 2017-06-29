В Магнитке может появиться филиал «Сколково»

— Это важный аспект развития инноваций в моногороде, привлечения в эту сферу молодых специалистов, — отметил Павел Шиляев на расширенном совещании с представителями «Сколково», которое проводил губернатор Борис Дубровский. По словам топ-менеджера ММК, многие проекты, с которыми комбинат познакомился в «Сколково», сейчас активно прорабатываются, и от их внедрения есть эффект.

Но это потребительский подход, а в настоящее время мы в целом переосмысливаем наше место как металлургов в инновационной деятельности, — подчеркнул Павел Шиляев.