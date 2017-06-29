В Перми появится комплекс по сборке и испытаниям вертолетных редукторов и трансмиссий

Новый комплекс общей площадью 22 тысячи кв. метров станет крупнейшим в России по сборке и испытаниям вертолетных редукторов и трансмиссий. В новое здание переедет сборочное производство АО «Редуктор-ПМ», а также испытательная база. Строительство начато в 2014 году, планируется к завершению в конце 2017 г. В масштабную стройку только в этом году проинвестировано 1,5 млрд. рублей.



Также в 2017 году предприятие продолжит реконструкцию гальванического участка. В настоящее время на «Редукторе-ПМ» функционирует гальванический участок, на котором на детали и сборочные единицы наземной и авиационной тематики наносятся защитные, гальванические, химические, электрофоретические и лакокрасочные покрытия. Участок введен в эксплуатацию в 1952 году, конфигурация его не позволяет обновлять линии и вспомогательное оборудование.



Для реализации проекта «Модернизация гальванического производства АО «Редуктор-ПМ» предприятие готовит заявку на получение займа суммой в 100 млн рублей из регионального фонда развития промышленности под ставку 5% годовых.



«Планов развития у нас — громадье. Кризис нас поджал, заставил думать, искать новые рынки, что мы успешно и делаем. Ищем новые ниши, выпускаем все, что можно сделать на нашем оборудовании. Сейчас начинаем хороший проект с региональным фондом развития промышленности», — рассказал управляющий директор АО «Редуктор-ПМ» Николай Семикопенко.







