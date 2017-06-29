Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео дуэли в Сирии с участием девушки-снайпера
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
"Кефирная диета - это супер": Рудковская о быстром похудении
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
09:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Финансирование поликлиник Прикамья увеличится более чем на 200 млн руб

С 1 июля 2017 года будет увеличен подушевой норматив на амбулаторно- поликлиническую помощь.

В поликлиники Пермского края дополнительно поступят 211 млн руб.

— Увеличение подушевого норматива на амбулаторную поликлиническую помощь — один из инструментов для повышения качества и доступности медицинских услуг. Глава региона Максим Решетников после встречи с главврачами поставил перед фондом задачу — найти средства для укрепления первичного звена. И мы её решили, — сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Мельникова, слова которой приводит пресс-служба краевого правительства.

Подушевой норматив — основа бюджета поликлиники. Распорядитель бюджета — главврач. Он может направить дополнительные средства туда, куда посчитает нужным.


— Это может быть и повышение зарплаты врачам, и текущий ремонт здания поликлиники, и закупка оборудования. Таким образом, увеличение подушевого норматива дает возможность для дальнейшего развития поликлиник Прикамья и улучшения качества амбулаторной помощи жителям Пермского края, — отмечает министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников.

Дополнительный доход поликлиники могут получать также за счёт проведения диспансеризации (663 млн руб.), профилактических осмотров (450 млн руб.) и обследований в центрах здоровья (76 млн руб.).

В Пермском крае 95 медицинских организаций оказывают амбулаторную поликлиническую помощь по ОМС. Из них: 74 государственных учреждения, 18 — частных и 3 — федеральных. Количество прикреплённого к ним населения — 2 674 740 человек.

Ъ-Online.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как алкоголь попал в кровь погибшего в ДТП ребенка
Генерал-полковника отдали под суд из-за жены
Как алкоголь попал в кровь погибшего в ДТП ребенка
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Пентагону могут запретить использовать программы Касперского
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
МЭР рассказало, как повысить производительность труда в РФ
США заявили об отказе Дамаска от химатаки из-за Пентагона
Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 год
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»
Спорт
Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций Встреча ознаменовалась историческим для вида спорта событием, героической игрой вратаря чилийцев Браво, а также стала последней, которую приняла в рамках турнира Казань
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Родригес пригрозила уйти из «Форсажа» из-за сексизма продюсеров Актриса, снявшаяся во всех фильмах франшизы, возмущена пренебрежением кинобоссов к женским персонажам
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Москвичам помогут увеличить площадь квартир в рамках реновации
В России станет меньше гостиниц
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь