Финансирование поликлиник Прикамья увеличится более чем на 200 млн руб

В поликлиники Пермского края дополнительно поступят 211 млн руб. — Увеличение подушевого норматива на амбулаторную поликлиническую помощь — один из инструментов для повышения качества и доступности медицинских услуг. Глава региона Максим Решетников после встречи с главврачами поставил перед фондом задачу — найти средства для укрепления первичного звена. И мы её решили, — сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Мельникова, слова которой приводит пресс-служба краевого правительства.



— Это может быть и повышение зарплаты врачам, и текущий ремонт здания поликлиники, и закупка оборудования. Таким образом, увеличение подушевого норматива дает возможность для дальнейшего развития поликлиник Прикамья и улучшения качества амбулаторной помощи жителям Пермского края, — отмечает министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников.



Дополнительный доход поликлиники могут получать также за счёт проведения диспансеризации (663 млн руб.), профилактических осмотров (450 млн руб.) и обследований в центрах здоровья (76 млн руб.).



В Пермском крае 95 медицинских организаций оказывают амбулаторную поликлиническую помощь по ОМС. Из них: 74 государственных учреждения, 18 — частных и 3 — федеральных. Количество прикреплённого к ним населения — 2 674 740 человек.



Ъ-Online.