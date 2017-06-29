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09:32 (мск), источник: Вести Приморье

Еще один дом для участников программы переселения из аварийного жилья сдан в Приморье

Еще 100 семей переедут в новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья в Уссурийске. Планируется, что первые новоселы въедут в новострой в Новоникольском проезде, 4, уже к сентябрю.

Источник: Вести Приморье

Глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж провел выездное рабочее совещание и лично осмотрел квартиры, которые будут предоставлены участникам программы. Он отметил, что жилье соответствует современным стандартам, оно просторное, удобной планировки, имеет высокий класс энергоэффективности. Около дома есть все необходимое для комфортной жизни — детская и спортивная площадки, просторная автопарковка. В квартирах выполнен косметический ремонт с применением качественных стройматериалов.

В 150-квартирном доме 100 жилых помещений приобретены администрацией Уссурийского городского округа для участников муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013−2017 годы. Из них 49 оплачены исключительно за счет средств местного бюджета. 51 помещение в новом доме приобретено в рамках софинансирования трех уровней бюджетов — федерального, краевого и местного. Всего на приобретение жилых помещений направлено более 180 миллионов рублей.

«Сейчас завершаются отделочные работы, и жилые помещения будут переданы заказчику — администрации Уссурийского городского округа», — отметил представитель компании-застройщика Андрей Ковганко.

После сдачи дома начнется процесс оформления документов по передаче нового жилья в собственность.

Как отметили в администрации края, в середине июня в поселке Смоляниново Шкотовского района еще 40 семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. В квартиры «под ключ» на улице Маяковского, 12а переселяют семьи из Смоляниново и Шкотово, участвующие в федеральной программе расселения из аварийного жилищного фонда. Этот дом стал вторым, построенным в поселке в рамках программы.

Всего в рамках четырех этапов программы переселения из аварийного жилья в Приморье необходимо было расселить 7744 человека из 3425 жилых помещений в 557 аварийных домах на территории 30 муниципалитетов края. На сегодняшний день новые квартиры получили уже 5 761 житель из 489 домов. Снесено 234 аварийных дома.

В настоящее время девять муниципалитетов — Артем, Владивосток, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, Кавалеровское, Посьетское, Смоляниновское и Хасанское городские поселения — работают над четвертым, завершающим, этапом программы. До конца 2017 года осталось расселить еще 2019 человек из 907 аварийных жилых помещений. Для этих целей в Приморье строится 15 новых домов.

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