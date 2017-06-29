У жителей Омской области резко сократились доходы

Омскстат опубликовал информацию о доходах жителей региона в 2017 году. Цифры показывают, что достаток омичей снижается.

Среднедушевой денежный доход омича в мае составлял 23 520 рублей. В апреле эта цифра была выше — 24 267 рублей 20 копеек. В марте ещё выше — 25 336 рублей 60 копеек.

Напомним, что среднедушевой доход зарплате не равняется. Сначала статистики суммируют все зарплаты, пенсии, пособия, прибыль от бизнеса и от аренды, которые получали за месяц все жители региона. Затем из этой суммы вычитаются все высчитанные из доходов налоги, сборы и пошлины. Полученная цифра делится на численность жителей.

О снижении доходов свидетельствует и другой показатель — реальный располагаемый денежный доход. В мае он составил 96,7%. В апреле он был чуть ниже — 94,9%, зато в марте являлся весьма высоким — 106,9%.

Этот показатель выражается не в денежных единицах, а в процентах, потому что имеет прямое отношение к ценам на товары и услуги. Из-за инфляции реальные доходы падают, а цены растут. Чтобы выяснить реальный располагаемый доход, статистики делят пересчитанные с учётом инфляции доходы на индекс цен и определяют отношение результата к предыдущему периоду. Если в результате получается 100%, то реальные доходы держатся на том же уровне. Если цифра больше 100% — доходы растут. Если меньше 100% — падают.

Ещё более примечательно сравнение реальных располагаемых доходов в 2017 году с прошлогодними. В мае омичи получили только 97,4% от доходов за май 2016 года, а в апреле — лишь 87,5% от апреля 2016 года.

Подчеркнём, что все цифры в статистических отсчётах — это среднее арифметическое. Как правило, у большинства населения доходы заметно ниже среднего показателя. Ведь на его размер оказывают сильное влияние высокие доходы меньшинства.