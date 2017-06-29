Предприятия Хабаровска задолжали своим сотрудникам более 300 млн рублей

Более 6300 жителей Хабаровска не получили должного вознаграждения за свой труд. Задолженность организаций города по зарплате оценивается в 323 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Согласно данным администрации Хабаровска, 98% предприятий-должников работали или работают в сфере строительства. Примечательно, что 86% должников — это либо госкомпании, либо предприятия, подконтрольные органам власти.

Основную часть задолженности — 96,7% — формируют организации-банкроты. Из 21 предприятия-должника в процедуре банкротства находятся 15.

В списке организаций, у которых есть долги по зарплате, значатся Главное военно-строительное управление № 6 (бывший Дальспецстрой) и «Хабаровскгражданпроект».

Напомним, что сотрудникам «Хабаровскгражданпроекта» должны погасить долг по зарплате к началу августа.