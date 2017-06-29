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11:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Предприятия Хабаровска задолжали своим сотрудникам более 300 млн рублей

Такие данные обнародовала мэрия города.

Более 6300 жителей Хабаровска не получили должного вознаграждения за свой труд. Задолженность организаций города по зарплате оценивается в 323 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Согласно данным администрации Хабаровска, 98% предприятий-должников работали или работают в сфере строительства. Примечательно, что 86% должников — это либо госкомпании, либо предприятия, подконтрольные органам власти.

Основную часть задолженности — 96,7% — формируют организации-банкроты. Из 21 предприятия-должника в процедуре банкротства находятся 15.

В списке организаций, у которых есть долги по зарплате, значатся Главное военно-строительное управление № 6 (бывший Дальспецстрой) и «Хабаровскгражданпроект».

Напомним, что сотрудникам «Хабаровскгражданпроекта» должны погасить долг по зарплате к началу августа.

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