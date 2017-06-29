Предприятия Хабаровска задолжали своим сотрудникам более 300 млн рублей
Такие данные обнародовала мэрия города.
Такие данные обнародовала мэрия города.
Более 6300 жителей Хабаровска не получили должного вознаграждения за свой труд. Задолженность организаций города по зарплате оценивается в 323 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Согласно данным администрации Хабаровска, 98%
Основную часть задолженности — 96,7% — формируют
В списке организаций, у которых есть долги по зарплате, значатся Главное
Напомним, что сотрудникам «Хабаровскгражданпроекта» должны погасить долг по зарплате к началу августа.