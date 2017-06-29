Евро дорожает, а доллар теряет позиции

Сегодня цена одного доллара составит 18 леев 23 бана, а евро 20 леев 71 бан, тогда как днем ранее стоимость варьировалась 18,2624 лея за один доллар и 20,5681 лея за один евро.

Официальный обменный курс НБМ по другим валютам составит: 0,6993 лея за 1 гривну, 4,5510 лея за румынский лей и 0,3060 лея за 1 российский рубль.