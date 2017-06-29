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10:58 (мск), источник: VLADNEWS

Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу

Максим Орешкин рассказал, что девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в СП Владивосток, — с участием китайского капитала.

Источник: AP 2017

Сотрудничество с китайским бизнесом приведет к инвестициям в инфраструктуру и созданию рабочих мест в ДФО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Сотрудничество с бизнесом КНР — это строительство новых предприятий, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру территорий», — заявил он.

— Только в Приморском крае работает 208 предприятий с инвестициями КНР (по данным за первый квартал текущего года), — сказал Максим Орешкин. — Среди наиболее крупных проектов — зона экономического сотрудничества «Уссурийск-Канцзи» и зона торгово-экономического сотрудничества «Хуаюй».

Он добавил, что среди резидентов дальневосточных ТОР — восемь компаний с участием китайского капитала, которые инвестируют в строительство производств около 137 млрд рублей. Кроме того, девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в свободном порте Владивосток, — с участием китайского капитала.

Министр подчеркнул, что запущен ряд инфраструктурных проектов, которые повысят привлекательность Дальнего Востока для китайских инвесторов, — строительство автомобильного мостового перехода Полтавка-Дунин и железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян.

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