Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу

Сотрудничество с китайским бизнесом приведет к инвестициям в инфраструктуру и созданию рабочих мест в ДФО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Сотрудничество с бизнесом КНР — это строительство новых предприятий, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру территорий», — заявил он.

— Только в Приморском крае работает 208 предприятий с инвестициями КНР (по данным за первый квартал текущего года), — сказал Максим Орешкин. — Среди наиболее крупных проектов — зона экономического сотрудничества «Уссурийск-Канцзи» и зона торгово-экономического сотрудничества «Хуаюй».

Он добавил, что среди резидентов дальневосточных ТОР — восемь компаний с участием китайского капитала, которые инвестируют в строительство производств около 137 млрд рублей. Кроме того, девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в свободном порте Владивосток, — с участием китайского капитала.