Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Как недосып влияет на мозг
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки
Участницу гонок на Galendewagen Багдасарян арестовали
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
21Открытие Московского международного кинофестиваля
11:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 44 млн рублей направят на благоустройство Парка памяти в Азове

Около 44 млн рублей планируется направить на благоустройство Парка памяти в Азове.

Согласно информации из официальных источников, благоустройство парка будет выполнено в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В соответствии с дизайн-проектом, одобренным горожанами, на территории парка общей площадью 5,5 га появятся парковочная зона, новые тротуары, цветники и место для выгула собак.

Дорожки выложат плиткой. Для инвалидов в парке планируется обустроить дорожки, выполненные из тактильного материала.

Территорию парка засеют газонной травой. Для выравнивания поверхности предполагается дополнительный завоз грунта. В центральной части, где сегодня мало зеленых насаждений, у каждой лавочки посадят по три дерева.

В парке установят двухфонарные опоры наружного освещения в петровском стиле.

Будет сохранена Оленья горка. Рядом с ней установят дополнительные лавочки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему опасно бегать и как правильно приучать себя к тренировкам
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
МЭР рассказало, как повысить производительность труда в РФ
США заявили об отказе Дамаска от химатаки из-за Пентагона
Минздрав ответил на претензии Счетной палаты
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»
Спорт
Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций Встреча ознаменовалась историческим для вида спорта событием, героической игрой вратаря чилийцев Браво, а также стала последней, которую приняла в рамках турнира Казань
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Родригес пригрозила уйти из «Форсажа» из-за сексизма продюсеров Актриса, снявшаяся во всех фильмах франшизы, возмущена пренебрежением кинобоссов к женским персонажам
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Рынок загородной недвижимости Петербурга выходит из кризиса
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь