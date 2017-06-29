Около 44 млн рублей направят на благоустройство Парка памяти в Азове

Согласно информации из официальных источников, благоустройство парка будет выполнено в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В соответствии с дизайн-проектом, одобренным горожанами, на территории парка общей площадью 5,5 га появятся парковочная зона, новые тротуары, цветники и место для выгула собак.

Дорожки выложат плиткой. Для инвалидов в парке планируется обустроить дорожки, выполненные из тактильного материала.

Территорию парка засеют газонной травой. Для выравнивания поверхности предполагается дополнительный завоз грунта. В центральной части, где сегодня мало зеленых насаждений, у каждой лавочки посадят по три дерева.

В парке установят двухфонарные опоры наружного освещения в петровском стиле.

Будет сохранена Оленья горка. Рядом с ней установят дополнительные лавочки.