Около 44 млн рублей направят на благоустройство Парка памяти в Азове
Около 44 млн рублей планируется направить на благоустройство Парка памяти в Азове.
Около 44 млн рублей планируется направить на благоустройство Парка памяти в Азове.
Согласно информации из официальных источников, благоустройство парка будет выполнено в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
В соответствии с
Дорожки выложат плиткой. Для инвалидов в парке планируется обустроить дорожки, выполненные из тактильного материала.
Территорию парка засеют газонной травой. Для выравнивания поверхности предполагается дополнительный завоз грунта. В центральной части, где сегодня мало зеленых насаждений, у каждой лавочки посадят по три дерева.
В парке установят двухфонарные опоры наружного освещения в петровском стиле.
Будет сохранена Оленья горка. Рядом с ней установят дополнительные лавочки.