Анатолий Сердюков вошел в состав совета директоров «КамАЗа»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры «КамАЗа» — крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей — на общем собрании утвердили кандидатуру бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова в совет директоров «КамаАЗа». Это следует из материалов российской компании. В совете директоров «КамАЗа» он сменил экс-председателя ВЭБ Владимира Дмитриева.

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В новый состав совета директоров переизбраны гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, замглавы Ростеха Игорь Завьялов, глава подразделения Daimler AG Вольфрам Шмид, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, председатель профсоюзного комитета работников «КамАЗа» Александр Васильев, бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов, а также гендиректор и президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман и Рубен Варданян.

Крупнейшим акционером «КамАЗа» является ГК «Ростех» (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров — зарегистрированное на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%). Также среди акционеров германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» (3,72%).

«КамАЗ» занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.