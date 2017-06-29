Анатолий Сердюков вошел в состав совета директоров «КамАЗа»
Бывший министр обороны РФ сменил
Бывший министр обороны РФ сменил
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры «КамАЗа» — крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей — на общем собрании утвердили кандидатуру бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова в совет директоров «КамаАЗа». Это следует из материалов российской компании. В совете директоров «КамАЗа» он сменил
В новый состав совета директоров переизбраны гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, замглавы Ростеха Игорь Завьялов, глава подразделения Daimler AG Вольфрам Шмид,
Крупнейшим акционером «КамАЗа» является ГК «Ростех» (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров — зарегистрированное на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрское Decodelement Services Limited (2,73%). Также среди акционеров германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» (3,72%).
«КамАЗ» занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.