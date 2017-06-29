Сердюков сменил экс-главу ВЭБа Дмитриева в совете директоров «КАМАЗа»

Как следует из сообщения автопроизводителя, он сменил в составе совета экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева.

В остальном по итогам голосования на годовом собрании акционеров состав совета не изменился. В него вновь вошли глава подразделения по менеджменту платформ грузовых автомобилей, управлению качеством и сбытом двигателей и трансмиссий для грузовых автомобилей Daimler AG Вольфрам Шмид, председатель профсоюзного комитета работников компании Александр Васильев, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, гендиректор ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман, президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян, глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов, заместители гендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов и Сергей Скворцов, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин и премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

«КАМАЗ» является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании. Среди них — корпорация «Ростех» (49,9%), кипрская Avtoinvest Limited (23,54%, владеет акциями в интересах бывших владельцев инвесткомпании «Тройка Диалог» и гендиректора компании Сергея Когогина), германский концерн Daimler AG (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%), а также ООО «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ» (3,72%).