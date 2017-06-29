В Ростовской области появился Региональный фонд развития промышленности

В рамках областной государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» фонду выделят 200 млн руб.

Сейчас предприятиями Донского края для возможного участия в софинансировании заявлено около 10 инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет около 800 млн руб. Доля государственных средств в проектах составляет около 70%.

Федеральный и региональные фонды могут выдавать заем в соотношении 70% федеральных средств на 30% средств регионов.