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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области появился Региональный фонд развития промышленности

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, на Дону приняли проект постановления о создании Регионального фонда развития промышленности.

В рамках областной государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» фонду выделят 200 млн руб.

Сейчас предприятиями Донского края для возможного участия в софинансировании заявлено около 10 инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет около 800 млн руб. Доля государственных средств в проектах составляет около 70%.

Федеральный и региональные фонды могут выдавать заем в соотношении 70% федеральных средств на 30% средств регионов.

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