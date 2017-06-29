В Алуште открылся IV Крымский транспортный форум

На форуме ожидается участие заместителя председателя Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Сергей Бидонько, начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков, министра транспорта Крыма Анатолий Волков, генерального директора ООО «Морская дирекция» Сергей Якушев, генерального директора Международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин, представителей транспортных компаний России, экспертов отрасли.

На сессиях форума участники обсудят масштабное строительство и проектирование объектов отрасли в Крыму: ход строительства трассы «Таврида», автоподходов к Крымскому мосту и нового терминального комплекса аэропорта «Симферополь»; проанализируют перспективы развития железнодорожной и портовой инфраструктуры Крыма, Керченской паромной переправы, особенности крымской логистики.

«В транспортной инфраструктуре полуострова под местным и федеральным руководством происходит настоящий прорыв. Крыму, и особенно туристическому сектору, нужно очень серьезно подготовиться и административно, и логистически, и морально, и наконец — что очень важно — информационно к еще одному шансу на прорывное развитие, которое появится ориентировочно через года полтора-два», — отметил руководитель регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе Вадим Волченко, который также модерирует центральную сессию форума.

Агентство «РИА Новости» Международного информационного агентства «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером, сайт РИА Новости (Крым) — поддерживает форум в статусе стратегического партнера.