Асфальт на набережной Волгограда укладывают с применением 3D-установки
Асфальт на Центральной набережной Волгограда набережной укладывают с применением технологий.
Асфальт на Центральной набережной Волгограда набережной укладывают с применением технологий.
В настоящее время подрядчик работает на участке, которому предстоит стать дублером проспекта Ленина — от улицы Краснознаменской до дороги к паромной переправе в Центральном районе.
«Асфальтоукладчик оборудован специальной системой 3D-установки, которая позволяет максимально эффективно выравнивать основание», — рассказал мастер дорожной
Завершить ремонт дороги на набережной планируется до конца октября 2017 года. Всего должно быть уложено 50 тысяч кв. метров полотна с финишным покрытием из износостойкого
Отметим, что в настоящее время в связи с ремонтными работами движение по набережной затруднено — дорога вдоль Волги в Центральном районе сужена.