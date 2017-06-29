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10:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Асфальт на набережной Волгограда укладывают с применением 3D-установки

Асфальт на Центральной набережной Волгограда набережной укладывают с применением технологий.

В настоящее время подрядчик работает на участке, которому предстоит стать дублером проспекта Ленина — от улицы Краснознаменской до дороги к паромной переправе в Центральном районе.

«Асфальтоукладчик оборудован специальной системой 3D-установки, которая позволяет максимально эффективно выравнивать основание», — рассказал мастер дорожной компании-подрядчика МУ «Комдорстрой» Петр Герасимов. Также на объекте работают, катки, автогудронатор, комбинированные дорожные машины и самосвалы.

Завершить ремонт дороги на набережной планируется до конца октября 2017 года. Всего должно быть уложено 50 тысяч кв. метров полотна с финишным покрытием из износостойкого щебеночно-мастичного асфальта. Кроме того, обновить планируется и 30 тысяч кв. метров тротуаров.

Отметим, что в настоящее время в связи с ремонтными работами движение по набережной затруднено — дорога вдоль Волги в Центральном районе сужена.

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