Эксперт: низких цен этим летом не ждите

Ассоциация поставщиков торговых сетей отмечает, что за последние два месяца (с 20 апреля по 20 июня) подорожали восемнадцать позиций из двадцати трех в списке социальных продуктов питания, а это почти 80%.

Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что за два последних месяца состоялось стремительное подорожание мяса: свинины и говядины, соответственно на 14 грн, или на 18%, и 5 грн, или на 5%. Теперь килограмм свинины можно будет купить по средней цене 94,5 грн. за кг, а говядины — по 103 грн за кг.

«Стремительно взлетели вверх цены на овощи. Капуста и морковь подорожали почти на 10 грн или 148% и 138% соответственно. На сегодня средняя цена килограмма капусты составляет 16,5 грн, а моркови 16 грн. Лук поднялся в цене на 8 грн, или 153%, и средняя цена составляет 13,4 грн за кг. Картофель и свекла за два последних месяца добавили в цене 5,5 грн. за килограмм, или 80% и 109% соответственно. По состоянию на 20 июня средняя цена картофеля 12,2 грн за кг., а свеклы — 11 грн», — написал на своей странице в Facebook генеральный директор Ассоциация поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Кроме того за последние два месяца на 2 гривны и больше выросли цены на сало — на 3 грн, или 7%, куриные яйца — на 2 грн, или 21%, мягкий сыр — на 2 грн, или 2,3%, колбасу вареную первого сорта — на 2 грн, или 3,4%. Сегодня можно будет купить по средней цене: сало — по 44,2 грн за кг, куриные яйца 1−2 категории — по 12,7 грн за десяток, мягкий сыр — по 92,3 грн за кг, вареную колбасу — по 66,5 грн за кило.

В Ассоциации обращают внимание, что в то же время цены на гречку упали на 3 грн, или на 10%, и средняя цена гречневой крупы сейчас составляет 25,7 грн за кг.

«К сожалению, этим летом мы не увидим значительного удешевления овощей, фруктов, молочных продуктов и мяса. Даже сейчас, когда есть новый урожай, цены только лезут вверх. Молочные продукты должны были стать более доступными еще в марте, а у нас уже июнь заканчивается. Поэтому ценовая стабилизация будет только в августе, но не надолго. Кабинет министров практически не обращает внимание на потребительский рынок и уровень инфляции на продукты. Поэтому реальный уровень доходов, несмотря на рост средних заработных плат и пенсий, практически в этом году не повысится», — констатирует Алексей Дорошенко.