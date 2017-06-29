Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео дуэли в Сирии с участием девушки-снайпера
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Адвокат обвиняемой в гибели «пьяного ребенка» рассказала о деле
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Дана Борисова о том, из-за кого она стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Как недосып влияет на мозг
От чего вас спасет спиннер
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Эксперт: низких цен этим летом не ждите

Этим летом мы не увидим значительного удешевления овощей, фруктов, молочных продуктов и мяса. Даже сейчас, когда есть новый урожай, цены только лезут вверх. Поэтому ценовая стабилизация будет только в августе, но не надолго, прогнозирует эксперт Алексей Дорошенко.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ассоциация поставщиков торговых сетей отмечает, что за последние два месяца (с 20 апреля по 20 июня) подорожали восемнадцать позиций из двадцати трех в списке социальных продуктов питания, а это почти 80%.

Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что за два последних месяца состоялось стремительное подорожание мяса: свинины и говядины, соответственно на 14 грн, или на 18%, и 5 грн, или на 5%. Теперь килограмм свинины можно будет купить по средней цене 94,5 грн. за кг, а говядины — по 103 грн за кг.

«Стремительно взлетели вверх цены на овощи. Капуста и морковь подорожали почти на 10 грн или 148% и 138% соответственно. На сегодня средняя цена килограмма капусты составляет 16,5 грн, а моркови 16 грн. Лук поднялся в цене на 8 грн, или 153%, и средняя цена составляет 13,4 грн за кг. Картофель и свекла за два последних месяца добавили в цене 5,5 грн. за килограмм, или 80% и 109% соответственно. По состоянию на 20 июня средняя цена картофеля 12,2 грн за кг., а свеклы — 11 грн», — написал на своей странице в Facebook генеральный директор Ассоциация поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Кроме того за последние два месяца на 2 гривны и больше выросли цены на сало — на 3 грн, или 7%, куриные яйца — на 2 грн, или 21%, мягкий сыр — на 2 грн, или 2,3%, колбасу вареную первого сорта — на 2 грн, или 3,4%. Сегодня можно будет купить по средней цене: сало — по 44,2 грн за кг, куриные яйца 1−2 категории — по 12,7 грн за десяток, мягкий сыр — по 92,3 грн за кг, вареную колбасу — по 66,5 грн за кило.

В Ассоциации обращают внимание, что в то же время цены на гречку упали на 3 грн, или на 10%, и средняя цена гречневой крупы сейчас составляет 25,7 грн за кг.

«К сожалению, этим летом мы не увидим значительного удешевления овощей, фруктов, молочных продуктов и мяса. Даже сейчас, когда есть новый урожай, цены только лезут вверх. Молочные продукты должны были стать более доступными еще в марте, а у нас уже июнь заканчивается. Поэтому ценовая стабилизация будет только в августе, но не надолго. Кабинет министров практически не обращает внимание на потребительский рынок и уровень инфляции на продукты. Поэтому реальный уровень доходов, несмотря на рост средних заработных плат и пенсий, практически в этом году не повысится», — констатирует Алексей Дорошенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Умер экс-солист 'Иванушек International' Олег Яковлев
Военная разведка США впервые за 20 лет рассекретила доклад по России
Умер экс-солист 'Иванушек International' Олег Яковлев
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Пентагону могут запретить использовать программы Касперского
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
МЭР рассказало, как повысить производительность труда в РФ
США заявили об отказе Дамаска от химатаки из-за Пентагона
Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 год
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»
Спорт
Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций Встреча ознаменовалась историческим для вида спорта событием, героической игрой вратаря чилийцев Браво, а также стала последней, которую приняла в рамках турнира Казань
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Родригес пригрозила уйти из «Форсажа» из-за сексизма продюсеров Актриса, снявшаяся во всех фильмах франшизы, возмущена пренебрежением кинобоссов к женским персонажам
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь