Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео дуэли в Сирии с участием девушки-снайпера
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Порошенко: «никакой надежды» ополченцам Донбасса
"Калашников" изобрел дрон, не имеющий аналогов
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:53 (мск), источник: ТАСС

Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 год

По результатам проверки Счетной палаты, Минздрав не провел инвентаризацию незавершенного строительства, а также не учел «нематериальные активы» на сумму 121,3 млн рублей.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минздрав России ответил на претензии Счетной палаты, принял меры по устранению замечаний, касающихся учреждений и бухгалтерской отчетности, а также объяснил, почему дополнительные средства на получение высокотехнологичной медицинской помощи не были доведены до медучреждений в 2016 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Читайте также
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в СКР и Генпрокуратуру

Ранее Счетная палата проверила деятельность Министерства здравоохранения РФ за 2016 год и пришла к выводу, что бюджетная отчетность министерства недостоверна. Результаты проверки контрольное ведомство направило в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

«По замечаниям, касающимся учреждений, а также вопросов бухгалтерской отчетности, министерством были приняты меры по устранению всех отмеченных замечаний», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки Счетной палаты, Минздрав не провел инвентаризацию незавершенного строительства, а также не учел «нематериальные активы» на сумму 121,3 млн рублей. В самом Министерстве здравоохранения считают, что «при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса».

Аудиторы также отмечают, что ведомство не довело до своих учреждений 1,6 млрд рублей, из чего следует, что 5,4 тыс. человек в 2016 году могли не получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). «По вопросу использования лимитов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи необходимо отметить, что Счетная палата РФ указывает не на реальных, а на потенциальных пациентов, основываясь на финансовых расчетах, что некорректно: на возможность оказания помощи влияет целый ряд факторов, а не только лишь финансовая обеспеченность», — уточнили в Минздраве.

Читайте также
Таблетка рубль бережет

В пресс-службе ведомства добавили, что «при планировании объемов ВМП Минздрав России ориентировался на информацию об объемах бюджетных средств, доведенную до него в рамках бюджетного процесса». «В самом конце года (ноябрь 2016 года — прим. ТАСС) до министерства были доведены средства, превышающие ранее указанную информацию, на основании которой планировались объемы оказанной помощи», — пояснили в ведомстве.

По данным министерства, именно позднее доведение новых объемов средств сделало невозможным их направление на обеспечение дополнительных объемов ВМП. «Указанные средства будут использованы на те же цели в текущем году. Иными словами, те, кто потенциально мог бы получить помощь в прошлом году, получают ее в этом», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Пневмококковые вакцины

По данным проверки, не менее 4,6 млрд рублей на вакцины против пневмококковой инфекции были потрачены нерационально. Запасы препаратов не соответствуют потребностям в них регионов, которые могут не успеть использовать вакцины до окончания срока годности.

Читайте также
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы

«В результате имеются риски неосвоения в 2017 году больших объемов остатков данной вакцины в регионах, имеющей ограниченный срок годности (3 года), что может привести к списанию дорогостоящего лекарственного препарата», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты.

В Минздраве назвали заявление о «неправомерно высоких» остатках вакцин некорректным.

«Делать выводы о востребованности вакцины до завершения года нельзя. Именно поэтому при формировании объема закупки вакцины на 2017 год Минздравом России были учтены остатки лекарственного препарата на начало 2017 года, то есть по итогу 2016 года», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава также напомнили, что «действующее законодательство позволяет перераспределять вакцины между регионами, где возникает такая потребность, что активно делается, когда это необходимо».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Пентагону могут запретить использовать программы Касперского
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
МЭР рассказало, как повысить производительность труда в РФ
США заявили об отказе Дамаска от химатаки из-за Пентагона
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»
Спорт
Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций Встреча ознаменовалась историческим для вида спорта событием, героической игрой вратаря чилийцев Браво, а также стала последней, которую приняла в рамках турнира Казань
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Родригес пригрозила уйти из «Форсажа» из-за сексизма продюсеров Актриса, снявшаяся во всех фильмах франшизы, возмущена пренебрежением кинобоссов к женским персонажам
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь