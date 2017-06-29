Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 год

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минздрав России ответил на претензии Счетной палаты, принял меры по устранению замечаний, касающихся учреждений и бухгалтерской отчетности, а также объяснил, почему дополнительные средства на получение высокотехнологичной медицинской помощи не были доведены до медучреждений в 2016 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее Счетная палата проверила деятельность Министерства здравоохранения РФ за 2016 год и пришла к выводу, что бюджетная отчетность министерства недостоверна. Результаты проверки контрольное ведомство направило в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

«По замечаниям, касающимся учреждений, а также вопросов бухгалтерской отчетности, министерством были приняты меры по устранению всех отмеченных замечаний», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки Счетной палаты, Минздрав не провел инвентаризацию незавершенного строительства, а также не учел «нематериальные активы» на сумму 121,3 млн рублей. В самом Министерстве здравоохранения считают, что «при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса».

Аудиторы также отмечают, что ведомство не довело до своих учреждений 1,6 млрд рублей, из чего следует, что 5,4 тыс. человек в 2016 году могли не получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). «По вопросу использования лимитов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи необходимо отметить, что Счетная палата РФ указывает не на реальных, а на потенциальных пациентов, основываясь на финансовых расчетах, что некорректно: на возможность оказания помощи влияет целый ряд факторов, а не только лишь финансовая обеспеченность», — уточнили в Минздраве.