«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения в связях с Кремлем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — «Лаборатория Касперского» считает выдвинутые в адрес компании обвинения в связях с российскими властными структурами неприемлемыми и голословными.

«Лаборатория Касперского» считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами. «Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований».

В пресс-службе подчеркнули, что «Лаборатория Касперского» является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

«Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. “Лаборатория Касперского” уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что сенатор-демократ Джин Шахин рекомендовала внести в проект военного бюджета, принятого профильным комитетом сената, поправку, запрещающую использование продуктов «Лаборатории Касперского» в армейских структурах. По ее мнению, изложенному в заявлении, «связи Лаборатории Касперского с Кремлем вызывают серьезные опасения».

Накануне ФБР, по данным американских СМИ, опросила нескольких сотрудников Лаборатории, работающих в США, однако, как утверждается в сообщениях, нет свидетельств того, что эти опросы связаны с проводимым расследованием так называемого «российского следа» в президентских выборах.