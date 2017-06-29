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11:06 (мск), источник: Интерфакс

«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения в связях с Кремлем

В компании заявили о своей открытости и готовности помогать любым госорганам в их расследованиях ее деятельности.

Источник: AP 2017

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — «Лаборатория Касперского» считает выдвинутые в адрес компании обвинения в связях с российскими властными структурами неприемлемыми и голословными.

«Лаборатория Касперского» считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами. «Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как компания абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований».
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В пресс-службе подчеркнули, что «Лаборатория Касперского» является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

«Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. “Лаборатория Касперского” уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что сенатор-демократ Джин Шахин рекомендовала внести в проект военного бюджета, принятого профильным комитетом сената, поправку, запрещающую использование продуктов «Лаборатории Касперского» в армейских структурах. По ее мнению, изложенному в заявлении, «связи Лаборатории Касперского с Кремлем вызывают серьезные опасения».

Накануне ФБР, по данным американских СМИ, опросила нескольких сотрудников Лаборатории, работающих в США, однако, как утверждается в сообщениях, нет свидетельств того, что эти опросы связаны с проводимым расследованием так называемого «российского следа» в президентских выборах.

Комментарии
1
максим !!!
Странно что американцы только сейчас обратили внимание на эту контору более чем полностью курируемую ФСБ РФ кстати недавний арест Арест главы отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Каперского» и по совместительству штатного чекиста Руслана Стоянова по подозрению в госизмене открыто подтверждает этот факт
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