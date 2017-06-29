В Башкирии изменился прожиточный минимум

Правительство Башкирии изменило размер прожиточного минимума: соответствующий документ был подписан 21 июня.

Средняя величина прожиточного минимума в республике на душу населения теперь составляет — 8604 рубля, для трудоспособного населения — 9142 рубля, пенсионеров — 7043 рубля, для детей — это 8618 рублей.

До этого момента цифры были следующие: в расчете на душу населения — 8323 рубля, для трудоспособного населения — 8869 рублей, пенсионеров — 6822 рубля, детей — 8237 рублей.

Таким образом, планка поднялась более чем на 300 рублей для каждой из категорий.