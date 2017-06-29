Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
От чего вас спасет спиннер
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки
Глава ДНР рассказал о контрактах с Европой
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
Как недосып влияет на мозг
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
21Открытие Московского международного кинофестиваля
11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменился прожиточный минимум

Планка поднялась более чем на 300 рублей для каждой из категорий населения.

Правительство Башкирии изменило размер прожиточного минимума: соответствующий документ был подписан 21 июня.

Средняя величина прожиточного минимума в республике на душу населения теперь составляет — 8604 рубля, для трудоспособного населения — 9142 рубля, пенсионеров — 7043 рубля, для детей — это 8618 рублей.

До этого момента цифры были следующие: в расчете на душу населения — 8323 рубля, для трудоспособного населения — 8869 рублей, пенсионеров — 6822 рубля, детей — 8237 рублей.

Таким образом, планка поднялась более чем на 300 рублей для каждой из категорий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мажорка Мара Багдасарян попросила защиты у Владимира Путина
Сергей Шнуров: Я умру и тогда попаду в «Эрмитаж»
Мажорка Мара Багдасарян попросила защиты у Владимира Путина
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
МЭР рассказало, как повысить производительность труда в РФ
США заявили об отказе Дамаска от химатаки из-за Пентагона
Минздрав ответил на претензии Счетной палаты
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»
Спорт
Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций Встреча ознаменовалась историческим для вида спорта событием, героической игрой вратаря чилийцев Браво, а также стала последней, которую приняла в рамках турнира Казань
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Родригес пригрозила уйти из «Форсажа» из-за сексизма продюсеров Актриса, снявшаяся во всех фильмах франшизы, возмущена пренебрежением кинобоссов к женским персонажам
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Москвичам помогут увеличить площадь квартир в рамках реновации
В России станет меньше гостиниц
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь