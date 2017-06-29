В Башкирии изменился прожиточный минимум
Планка поднялась более чем на 300 рублей для каждой из категорий населения.
Планка поднялась более чем на 300 рублей для каждой из категорий населения.
Правительство Башкирии изменило размер прожиточного минимума: соответствующий документ был подписан 21 июня.
Средняя величина прожиточного минимума в республике на душу населения теперь составляет — 8604 рубля, для трудоспособного населения — 9142 рубля, пенсионеров — 7043 рубля, для детей — это 8618 рублей.
До этого момента цифры были следующие: в расчете на душу населения — 8323 рубля, для трудоспособного населения — 8869 рублей, пенсионеров — 6822 рубля, детей — 8237 рублей.
Таким образом, планка поднялась более чем на 300 рублей для каждой из категорий.