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11:43 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани уволили директора Порохового завода

Директор Казанского порохового завода Халил Гиниятов оставил пост, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили в пресс-службе завода.

После череды пожаров на пороховом, последний, кстати, произошел 16 июня, уволили Халила Гиниятова, руководившего заводом с 2003 года. 29 июня официально представят исполняющего обязанности директора. Им станет Ильдус Самитов, занимавший должность первого заместителя гендиректора — директора по производственно-коммерческим вопросам.

Напомним, за шесть месяцев 2017 года на Пороховом заводе уже произошло 3 ЧП. В марте в ходе тушения пожара в помещении предприятия погиб сотрудник МЧС. В апреле из-за возгорания пострадала сотрудница завода. Ростехнадзор назвал пороховой завод одним из самых производств Поволжья и подал иск о дисквалификации шестерых руководителей завода, однако тогда никого не уволили.

Сам завод существует с 1786 года, со времен Екатерины II.

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