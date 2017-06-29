В Казани уволили директора Порохового завода

После череды пожаров на пороховом, последний, кстати, произошел 16 июня, уволили Халила Гиниятова, руководившего заводом с 2003 года. 29 июня официально представят исполняющего обязанности директора. Им станет Ильдус Самитов, занимавший должность первого заместителя гендиректора — директора по производственно-коммерческим вопросам.

Напомним, за шесть месяцев 2017 года на Пороховом заводе уже произошло 3 ЧП. В марте в ходе тушения пожара в помещении предприятия погиб сотрудник МЧС. В апреле из-за возгорания пострадала сотрудница завода. Ростехнадзор назвал пороховой завод одним из самых производств Поволжья и подал иск о дисквалификации шестерых руководителей завода, однако тогда никого не уволили.

Сам завод существует с 1786 года, со времен Екатерины II.