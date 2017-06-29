Асфальт на Приморском полукольце укладывают по новой технологии

На дороге укладывается тонкослойный асфальт — он состоит из двух основных компонентов — асфальтобетонной смеси модифицированного состава (с дополнительными примесями) и специальной эмульсии. Такая смесь компонентов различных фактур дает возможность укладывать новый слой минимальной толщины (12−20мм). Эксперты говорят, что качество готового дорожного покрытия становится существенно выше.

Особое внимание — ремонту трех километров улицы А. Невского. Он идет в рамках приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги», сейчас там ведется фрезерование асфальта для создания профиля дороги. Для удобства жителей, чтобы не создавать заторы на приморском направлении, в выходные дорожники будут работать в ночное время.

«Невозможно сделать дорожный ремонт без хотя бы частичного перекрытия дороги. Дорожники будут стараться проводить работы с минимальными неудобствами для жителей региона. В этом году мы отремонтируем шесть региональных дорог и пять улиц Калининграда, общей протяженностью более 135 километров. Работы на этих участках уже ведутся и находятся в разной стадии реализации», — отметила Елена Дятлова.

Напомним, что в 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в регионе планируют отремонтировать шесть областных дорог и пять улиц Калининграда.