«Ощадбанк» третий день работает в ограниченном режиме из-за кибератаки
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Государственный «Ощадбанк» продлил введенный 27 июня ограниченный режим работы отделений в консультационном режиме
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Государственный «Ощадбанк» продлил введенный 27 июня ограниченный режим работы отделений в консультационном режиме
Глобальная атака
Банк подчеркивает, что его карты полностью функциональны и ими можно воспользоваться как в банкоматной сети других банков, так и для безналичных расчетов за товары и услуги. В то же время банкоматы «Ощадбанка»
Как сообщила
«Коллектив банка прилагает максимум усилий, чтобы быстрее ликвидировать последствия кибератаки: для этого разработан план восстановления», — говорится в сообщении.
Также банк обещает сохранность конфиденциальность клиентских данных и отмечает, что работа его
По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает 14-е место.