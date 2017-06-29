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12:01 (мск), источник: НИА Самара

С 1 июля в Самарской области тарифы на электроэнергию увеличатся в среднем на 4,6%

Учитывая необходимость оплаты задолженности и пени по ней ПАО «Самараэнерго» рекомендует своим потребителям не накапливать долги.

С 1 июля 2017 года для жителей Самарской области тарифы на электроэнергию увеличатся в среднем на 4,6%. Основанием для изменения тарифов стал Приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 7 декабря 2016 года № 555 «Об установлении цен на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области на 2017 год».

В целях корректного проведения расчетов за потребленную электроэнергию просим потребителей, не подключенных к АСКУЭ, передать показания индивидуальных приборов учета не позднее 26-го числа каждого месяца любым из способов, указанных на сайте ПАО «Самараэнерго по адресу.

Напоминаем, что гражданам-потребителям необходимо оплачивать электроэнергию до 10-ого числа месяца, следующего за расчетным. С 31 дня наступления срока оплаты начисляются пени. Учитывая необходимость оплаты задолженности и пени по ней ПАО «Самараэнерго» рекомендует своим потребителям не накапливать долги, а своевременно и в полном объеме оплачивать услуги электроснабжения. Ответственное отношение к оплате коммунальных услуг является одной из составляющих экономического благополучия региона.

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