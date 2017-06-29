С 1 июля в Самарской области тарифы на электроэнергию увеличатся в среднем на 4,6%

С 1 июля 2017 года для жителей Самарской области тарифы на электроэнергию увеличатся в среднем на 4,6%. Основанием для изменения тарифов стал Приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 7 декабря 2016 года № 555 «Об установлении цен на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области на 2017 год».

В целях корректного проведения расчетов за потребленную электроэнергию просим потребителей, не подключенных к АСКУЭ, передать показания индивидуальных приборов учета не позднее 26-го числа каждого месяца любым из способов, указанных на сайте ПАО «Самараэнерго по адресу.