Российский «Ингосстрах» уходит с украинского рынка
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Российская компания «Ингосстрах» приняла решение полностью уйти с украинского рынка.
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Российская компания «Ингосстрах» приняла решение полностью уйти с украинского рынка.
Компания закрывает свое представительство в Киеве.
Представитель «Ингосстраха» подтвердил «Ведомостям» окончательный выход с Украины, отказавшись уточнить причины.
В Украине представительство работало с 2003 года.
У «Ингосстраха», по информации издания, остаются представительства в