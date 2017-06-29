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12:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Российский «Ингосстрах» уходит с украинского рынка

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Российская компания «Ингосстрах» приняла решение полностью уйти с украинского рынка.

Источник: "РИА Новости" Украина

Компания закрывает свое представительство в Киеве.

Представитель «Ингосстраха» подтвердил «Ведомостям» окончательный выход с Украины, отказавшись уточнить причины.

В Украине представительство работало с 2003 года.

У «Ингосстраха», по информации издания, остаются представительства в Алма-Ате (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбаи (Индия) и Пекине (Китай). Два года назад «Ингосстрах» был вынужден продать украинские активы, как сообщалось тогда, из-за поправок в закон о лицензировании. Они грозят украинским компаниям лишением лицензии, если их контролируют резиденты России. Имя покупателя активов не раскрывалось.

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