Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Как недосып влияет на мозг
Названы сроки окончания ремонта улиц в центре Москвы
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
Пентагон выпустил доклад "Военная мощь России"
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
От чего вас спасет спиннер
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
21Открытие Московского международного кинофестиваля
11:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Порядок приобретения участка под застройку разъяснили в мэрии Хабаровска

Участки предлагаются как для индивидуального жилищного строительства, так и для комплексного развития.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Не все хабаровчане знают, что сегодня в городе можно приобрести участок земли, и этих участков выставляется на продажу большое количество и на любой вкус. Об этом рассказала заместитель начальника отдела развития территорий и торгов департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Юлия Селиванова.

— Юлия Анатольевна, какие участки и под какие цели выставляются на продажу?

— Администрация города предоставляет сегодня большой спектр участков, выставляемых на торги посредством аукциона. Наибольшим спросом пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство. Так, если в 2016 году мы предоставили 79 таких участков, то на сегодняшний день предоставлен уже 51 земельный участок. Кроме этого, застройщику предлагаются участки и под иные виды капитального строительства — как жилого, так и административного, промышленного и складского назначения. Но в связи с тем, что спрос на индивидуальное жилье высокий, администрация наращивает предложения на участки такого плана.

— Понятно, что хабаровчанин не может открыть карту города, ткнуть пальцем и сказать «хочу вот здесь», и вы предлагаете уже сформированные участки. Расскажите подробнее, пожалуйста.

— Чтобы быстро и легко стать обладателем земельного участка, человеку сначала нужно ознакомиться с интерактивной картой на геопортале города Хабаровска. Там представлено 168 участков в аренду ил для продажи и 15 территорий для развития. Участки по всему городу, плюс на портале имеется вся необходимая информация вплоть до номера извещения, которое публикуется на официальных сайтах.

— Сколько уже прошло аукционов?

— В этом году посредством аукциона был предоставлен 61 участок. В 2015 году было предоставлено 40 земельных участков, в 2016 году мы выставили 185 участков, из них предоставили 103, у оставшихся выявили возможность повысить их инвестиционную привлекательность. Мы внесли изменения в градостроительный регламент с целью расширить перечень целей использования, сейчас утверждаются правила землепользования и застройки, после чего территория будет готовиться к проведению аукциона.

— Все средства, вырученные от продажи участков, идут в городскую казну. Каков размер средств?

— В 2015 году мы выручили около 80 млн рублей, в 2016 году эта сумм составила 182 млн рублей. В этом году было продано участков на 52 млн рублей.

— Юлия Анатольевна, чем обеспечена привлекательность таких участков?

— В Хабаровске можно довольно быстро и легко приобрести земельный участок и освоить его — в течение 40−60 дней после объявления аукциона. Он получает полный пакет документов, в котором содержится и выписка из единого государственного реестра недвижимости и кадастровая выписка из земельного участка и сведения о технической возможности подключения к инженерным сетям. То есть документы содержат даже больший объем информации, чем того требует закон.

— Где можно получить информацию об аукционах?

— Ее можно получить на различных интернет-ресурсах, это официальный сайт Торги РФ, сайт администрации города, сайт Департамента архитектуры, — организаторов торгов, геопортал администрации города, а также на стендах и в печатных изданиях — газете «Хабаровские вести». Кроме того, всегда можно проконсультироваться со специалистами департамента, он находится по адресу: ул. Дикопольцева, 17, каб. 103.

Аукционы проводятся еженедельно, на июль представлено 48 предметов аукциона, 35 их них — земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, 7 участков — под капитальные объекты и 6 территорий, предоставляемых под развитие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Какие мессенджеры популярны сейчас больше всего, выясняет ИА AmurMedia
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
МЭР рассказало, как повысить производительность труда в РФ
США заявили об отказе Дамаска от химатаки из-за Пентагона
Минздрав ответил на претензии Счетной палаты
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»
Спорт
Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций Встреча ознаменовалась историческим для вида спорта событием, героической игрой вратаря чилийцев Браво, а также стала последней, которую приняла в рамках турнира Казань
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Родригес пригрозила уйти из «Форсажа» из-за сексизма продюсеров Актриса, снявшаяся во всех фильмах франшизы, возмущена пренебрежением кинобоссов к женским персонажам
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь