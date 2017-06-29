Порядок приобретения участка под застройку разъяснили в мэрии Хабаровска

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Не все хабаровчане знают, что сегодня в городе можно приобрести участок земли, и этих участков выставляется на продажу большое количество и на любой вкус. Об этом рассказала заместитель начальника отдела развития территорий и торгов департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Юлия Селиванова.

— Юлия Анатольевна, какие участки и под какие цели выставляются на продажу?

— Администрация города предоставляет сегодня большой спектр участков, выставляемых на торги посредством аукциона. Наибольшим спросом пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство. Так, если в 2016 году мы предоставили 79 таких участков, то на сегодняшний день предоставлен уже 51 земельный участок. Кроме этого, застройщику предлагаются участки и под иные виды капитального строительства — как жилого, так и административного, промышленного и складского назначения. Но в связи с тем, что спрос на индивидуальное жилье высокий, администрация наращивает предложения на участки такого плана.

— Понятно, что хабаровчанин не может открыть карту города, ткнуть пальцем и сказать «хочу вот здесь», и вы предлагаете уже сформированные участки. Расскажите подробнее, пожалуйста.

— Чтобы быстро и легко стать обладателем земельного участка, человеку сначала нужно ознакомиться с интерактивной картой на геопортале города Хабаровска. Там представлено 168 участков в аренду ил для продажи и 15 территорий для развития. Участки по всему городу, плюс на портале имеется вся необходимая информация вплоть до номера извещения, которое публикуется на официальных сайтах.

— Сколько уже прошло аукционов?

— В этом году посредством аукциона был предоставлен 61 участок. В 2015 году было предоставлено 40 земельных участков, в 2016 году мы выставили 185 участков, из них предоставили 103, у оставшихся выявили возможность повысить их инвестиционную привлекательность. Мы внесли изменения в градостроительный регламент с целью расширить перечень целей использования, сейчас утверждаются правила землепользования и застройки, после чего территория будет готовиться к проведению аукциона.

— Все средства, вырученные от продажи участков, идут в городскую казну. Каков размер средств?

— В 2015 году мы выручили около 80 млн рублей, в 2016 году эта сумм составила 182 млн рублей. В этом году было продано участков на 52 млн рублей.

— Юлия Анатольевна, чем обеспечена привлекательность таких участков?

— В Хабаровске можно довольно быстро и легко приобрести земельный участок и освоить его — в течение 40−60 дней после объявления аукциона. Он получает полный пакет документов, в котором содержится и выписка из единого государственного реестра недвижимости и кадастровая выписка из земельного участка и сведения о технической возможности подключения к инженерным сетям. То есть документы содержат даже больший объем информации, чем того требует закон.

— Где можно получить информацию об аукционах?

— Ее можно получить на различных интернет-ресурсах, это официальный сайт Торги РФ, сайт администрации города, сайт Департамента архитектуры, — организаторов торгов, геопортал администрации города, а также на стендах и в печатных изданиях — газете «Хабаровские вести». Кроме того, всегда можно проконсультироваться со специалистами департамента, он находится по адресу: ул. Дикопольцева, 17, каб. 103.

Аукционы проводятся еженедельно, на июль представлено 48 предметов аукциона, 35 их них — земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, 7 участков — под капитальные объекты и 6 территорий, предоставляемых под развитие.