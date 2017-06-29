Власть в Волгоградской области не объяснила необходимость повышения тарифов ЖКХ

Как сообщают ВДТВ в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, в среднем повышение платы в месяц вырастет на 120−145 рублей.

Больше остальных придется платить жителям крупных районных центров и поселков с домами городского типа. Причина — дорогое обслуживание сетей водо- и теплоснабжения.

Процент увеличения услуг будет устанавливаться индивидуально по каждому потребителю в зависимости от объема использованных ресурсов, поясняют в областном комитете тарифного регулирования.

Напомним, Сталинградский обком КПРФ подал в суд иск, оспаривающий постановление губернатора Волгоградской области о необходимости повышения тарифов ЖКХ. Суд все еще продолжается. По словам юристов обкома, участвующих в рассмотрении дела, власть не предоставила надлежащего экономического обоснования необходимости таких действий.

Представители власти отмечают, что необходимость повышения тарифов нужна для доведения оплаты коммунальных услуг населением до 100%. Коммунисты отмечают, что проблема в том, что никто не сообщает, сколько же процентов от «экономически обоснованного тарифа» сегодня платят жители области и сколько еще нужно повышать тарифы, чтобы довести оплату коммунальных платежей до 100%. Ответы на эти вопросы жителям области областной властью не даны.