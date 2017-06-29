Власти Крыма ожидают рост турпотока на 20−30% после запуска моста

«Уже в сезоне 2019 года мы ожидаем рост порядка 20−30%, потому что, действительно, возможность добраться в Крым станет намного комфортней. У нас традиционно очень много туристов приезжало на автотранспорте», — сказал Стрельбицкий в рамках IV Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.

Власти республики ранее отмечали, что рассчитывают в текущем году сохранить турпоток на уровне прошлого года — в районе 5,6 миллиона человек.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.