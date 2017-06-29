Более 140 домов войдут в программу реновации в Новой Москве

По его словам, эти дома расположены в Михайло-Ярцево, Мосрентгене, Щербинке, а также поселениях Пязановское, Первомайское и Московское.

«На голосование было выставлено 67 домов, однако в 8 домах жители не захотели войти в программу. В остальных 59 идея реновации была поддержана», — сказал Жидкин.

«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»

«Кроме этого, жители еще 84 домов на общих собраниях тоже решили подключиться к реновации. Стартовые площадки под новые дома есть во всех населенных пунктах», — добавил руководитель департамента.

Он подчеркнул, что у всех жителей сносимых домов есть выбор: получить новую квартиру в своей деревне или в новых жилых комплексах.

«Многим больше нравится второй вариант, в комплексах лучше развита инфраструктура, более комфортная городская среда», — заявил Жидкин.

Согласно принятому в третьем чтении федеральному закону о реновации, в программу могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа относятся дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, их будут сносить в соответствии с уже существующим законодательством.