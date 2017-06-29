Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Фонд под кураторством Людмилы Путиной объяснил, где 250 млн руб.
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ поведали о том, от чего скончался солист "Иванушек" Яковлев
"Кефирная диета - супер": Рудковская о похудении
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Как недосып влияет на мозг
От чего вас спасет спиннер
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
14:28 (мск), источник: Интерфакс

Более 140 домов войдут в программу реновации в Новой Москве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Около 143 домов войдут в программу реновации в Новой Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в четверг.

Источник: Агентство «Москва»

«На голосование было выставлено 67 домов, однако в 8 домах жители не захотели войти в программу. В остальных 59 идея реновации была поддержана», — сказал Жидкин.

По его словам, эти дома расположены в Михайло-Ярцево, Мосрентгене, Щербинке, а также поселениях Пязановское, Первомайское и Московское.

Читайте также
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»

«Кроме этого, жители еще 84 домов на общих собраниях тоже решили подключиться к реновации. Стартовые площадки под новые дома есть во всех населенных пунктах», — добавил руководитель департамента.

Он подчеркнул, что у всех жителей сносимых домов есть выбор: получить новую квартиру в своей деревне или в новых жилых комплексах.

«Многим больше нравится второй вариант, в комплексах лучше развита инфраструктура, более комфортная городская среда», — заявил Жидкин.

Согласно принятому в третьем чтении федеральному закону о реновации, в программу могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа относятся дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, их будут сносить в соответствии с уже существующим законодательством.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Строительство в деталях»: Как выглядят дома из программы реновации
27 июня© Ньюстюб
 Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Умер бывший солист "Иванушек International"
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Медведев предложит Путину продлить контрсанкции еще на год
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
EBU: Украина будет наказана за отсутствие РФ на «Евровидении»
Продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки
Власти Ирака заявили о полном освобождении Мосула от ИГ
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы 29 июня польской актрисе, сыгравшей легендарную балерину Матильду Кшесинскую в фильме Алексея Учителя, исполняется 25 лет. Рассказываем, за что нужно полюбить ее уже сейчас, пока это не стало мейнстримом
Недвижимость
Как быстро исправить ошибки в дизайне кухни?
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь