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12:56 (мск), источник: Om1.ru

Новый министр строительства Стрельцов настаивает на повышении стоимости капремонта в Омске

Глава ведомства прокомментировал назначение главы фонда капремонта Карася.

Сегодня, 29 июня министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов на дебютной пресс-конференции прокомментировал назначение главой капремонта Дмитрия Карася.

Напомним, новый директор учреждения работает с 16 июня взамен ушедшего в марте Александра Рудюка.

— Мы поставили исполнять обязанности директора фонда капремонта Дмитрия Карася. У нас проводится открытый конкурс на место руководителя ведомства, — подчеркнул Стрельцов.

Глава министерства уверен, что все работы по капремонту домов в этом году удастся выполнить, на 90 процентов — это приведение в порядок кровель. Однако чтобы успешно делать работы в будущем году, неизбежно нужно повышать тарифы.

Владимир Стрельцов, министр строительства и ЖКК Омской области:

 — С такими тарифами мы дома не отремонтируем. Этих денег не хватит. На этот год средства есть, на следующий уже не хватит. Я допускаю, что со следующего года тарифы могут повыситься. Есть индексация, повышаются цены на все. Так почему не индексировать тарифы на капремонт?

Также нового главу ведомства смущают открытые на зиму крыши ремонтируемых домов.

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