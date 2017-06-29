Анонсирован новый авиарейс из Калининграда в Екатеринбург

Как сообщили «Новому Калининграду.Ru» в пресс-службе аэропорта «Храброво», сообщение с уральским городом начнётся 21 июля и будет осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Время вылета из аэропорта «Храброво» по вторникам — 16:35, из аэропорта Екатеринбурга — 15:50 (по местному времени). По пятницам время отправления из Калининграда — в 10:35, из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) — в 09:50.

Как отметили в «Храброво», полёты по этому маршруту будут осуществляться в рамках реализации Федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда. Стоимость авиабилета по спецтарифу составляет 8 500 рублей.