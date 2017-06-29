Строительство моста в Крым вышло на пиковую мощность

«Стройка вышла на пиковую мощность. Задействовано около 1500 различных технических средств, в том числе более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте работает более 8 тысяч строителей и 1500 инженерно-технических работников. Мост, кстати, строят почти 600 крымчан — один из самых высоких показателей с учетом того, что в проекте участвуют жители из самых разных регионов России», — сказал Новиков в рамках четвертого Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.

По его словам, если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70%. По свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98%, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам — чуть больше 80%, еще предстоит сформировать 45 штук — и все они высокие, морские. По пролетным строениям — около 60% от проекта смонтировано, плита проезжей части — почти 40%.