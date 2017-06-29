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12:50 (мск), источник: РИА Новости

Строительство моста в Крым вышло на пиковую мощность

АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив вошло на пиковую мощность, готовность основных конструктивных элементов автодорожной части достигает 70%, сообщил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» (заказчик проекта) Роман Новиков.

Источник: РИА Новости

«Стройка вышла на пиковую мощность. Задействовано около 1500 различных технических средств, в том числе более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте работает более 8 тысяч строителей и 1500 инженерно-технических работников. Мост, кстати, строят почти 600 крымчан — один из самых высоких показателей с учетом того, что в проекте участвуют жители из самых разных регионов России», — сказал Новиков в рамках четвертого Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.

По его словам, если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70%. По свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98%, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам — чуть больше 80%, еще предстоит сформировать 45 штук — и все они высокие, морские. По пролетным строениям — около 60% от проекта смонтировано, плита проезжей части — почти 40%.

Новиков подчеркнул, что строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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