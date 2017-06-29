Евразийский банк развития перечислил Беларуси 300 миллионов долларов
Евразийский банк развития перечислил Беларуси четвертый транш финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 300 млн долларов.
Евразийский банк развития перечислил Беларуси четвертый транш финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 300 млн долларов.
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Как отмечает ЕБР, для перечисления очередного транша Беларусь выполнила все условия кредитного соглашения, помимо одного. Речь идет об ограничении нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга. Фактически же в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения.
Однако Совет ЕФСР принял решение освободить Беларусь от выполнения данного показателя в связи с «достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики».