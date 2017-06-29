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13:44 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области запустят завод по производству ячеистого бетона

В Октябрьском районе Ростовской области в 2018 году появится завод по производству ячеистого бетона автоклавного твердения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд руб. При выходе на полную мощность предприятие будет ежегодно производить 285 тыс. куб. м готовой продукции.

Реализацию проекта осуществляет ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани-Север», входящее в структуру ГК «ВКБ». Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Заключен договор с WKB-Systems GmbH на производство, поставку, шефмонтаж технологического оборудования и технической документации завода.

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