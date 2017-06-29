В Ростовской области запустят завод по производству ячеистого бетона
В Октябрьском районе Ростовской области в 2018 году появится завод по производству ячеистого бетона автоклавного твердения. Об этом сообщает
В Октябрьском районе Ростовской области в 2018 году появится завод по производству ячеистого бетона автоклавного твердения. Об этом сообщает
Объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд руб. При выходе на полную мощность предприятие будет ежегодно производить 285 тыс. куб. м готовой продукции.
Реализацию проекта осуществляет ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани-Север», входящее в структуру ГК «ВКБ». Сейчас на объекте ведутся