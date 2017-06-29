Власти Крыма недовольны дороговизной авиаперелетов на полуостров

«Куда это годится, когда в Симферополь и Сочи из Москвы лететь по времени одинаково, но почему-то в Крым стоимость туда-обратно выше на 2,5−3 тысячи рублей», — сказал Стрельбицкий в рамках IV Крымского транспортного форума в Алуште.
По его словам, аналогичная тенденция и с авиаперелетами в Турцию, куда хоть и лететь дальше в сравнении с Крымом, но стоимость билетов ниже.
Министр подчеркнул, что если тенденции не поменяются, то говорить о развитии внутреннего туризма не приходится.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.