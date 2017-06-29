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13:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Направляющихся из России в США авиапассажиров ждет ужесточение проверок

Глава министерства внутренней безопасности США анонсировал ужесточение контроля на авиарейсах в страну из-за рубежа. Новые меры коснутся пассажиров, следующих из 280 аэропортов в 105 государствах, в том числе и в России. Путешественников, а также их электронные устройства будут досматривать тщательнее.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новые меры коснутся пассажиров, следующих в Штаты из 280 аэропортов в 105 государствах мира. В частности, путешественников, а также их электронные устройства будут тщательнее проверять.

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Кроме того, усиленные меры контроля будут введены в пассажирских терминалах. Также в США намерены применять более продвинутые технологии для обеспечения авиационной безопасности и активнее привлекать к работе кинологов в воздушных гаванях.

Новый комплекс мер будет реализован в ближайшие месяцы. Данные нововведения не коснутся правил провоза вещей в ручной клади и багаже. Подобные инициативы объяснили ростом террористической угрозы.

Как передает ТАСС, уведомление об ужесточении проверок пассажиров получила от Администрации транспортной безопасности США (TSA) авиакомпания «Аэрофлот» — единственный российский перевозчик, выполняющий прямые рейсы в Штаты.

Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности.
«Аэрофлот»

Там добавили, что перевозчик сейчас изучает новые требования властей США.

В марте авиапассажирам из ряда стран, направляющимся в Штаты, запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны. Речь, в частности, шла о Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока.

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