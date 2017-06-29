Направляющихся из России в США авиапассажиров ждет ужесточение проверок

Новые меры коснутся пассажиров, следующих в Штаты из 280 аэропортов в 105 государствах мира. В частности, путешественников, а также их электронные устройства будут тщательнее проверять.

Кроме того, усиленные меры контроля будут введены в пассажирских терминалах. Также в США намерены применять более продвинутые технологии для обеспечения авиационной безопасности и активнее привлекать к работе кинологов в воздушных гаванях.

Новый комплекс мер будет реализован в ближайшие месяцы. Данные нововведения не коснутся правил провоза вещей в ручной клади и багаже. Подобные инициативы объяснили ростом террористической угрозы.

Как передает ТАСС, уведомление об ужесточении проверок пассажиров получила от Администрации транспортной безопасности США (TSA) авиакомпания «Аэрофлот» — единственный российский перевозчик, выполняющий прямые рейсы в Штаты.