В Прикамье активно займутся принудительным изыманием земель
Под такие меры попадут простаивающие сельхозугодья. Минсельхоз края планирует ежегодно изымать по 30 тыс. гектаров.
Под такие меры попадут простаивающие сельхозугодья. Минсельхоз края планирует ежегодно изымать по 30 тыс. гектаров.
В Пермском крае местный Минсельхоз решил активизировать работу по принудительному изыманию земель. Под крайнюю меру попадут земли сельскохозяйственного назначения, которые не используются собственниками. Минсельхоз планирует принудительно изымать 30 тысяч га земель в год. Изъятые участки будут передаваться тем собственникам, которые готовы их возделывать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
Сейчас формируется рабочая группа по вопросу изъятия земель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона, развитие сельскохозяйственной отрасли и обеспечение продовольственной безопасности местных жителей требует увеличения посевных площадей. До 2022 года площадь пахотных земель должна быть увеличена на 20%.
«С одной стороны, у нас есть недобросовестные собственники, не желающие возделывать землю и не приносящие экономической пользы региону, с другой — высокий запрос аграриев на сельхозугодья», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.
В настоящее время выявлено порядка 500 неиспользуемых земельных участков, большая часть которых находится возле крупных населённых пунктов и федеральных трасс. Речь идёт о землях в Пермском, Осинском, Ильинском, Кунгурском, Добрянском и Нытвенском районах.
По данным регионального управления Росреестра, на начало 2017 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае составляет 4,3 млн га, в том числе 2,4 млн. га сельскохозяйственных угодий, из них пашни — 1,7 млн. га, сенокосов — 281 тыс. га, пастбищ — 274 тыс. га.