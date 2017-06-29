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13:46 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье активно займутся принудительным изыманием земель

Под такие меры попадут простаивающие сельхозугодья. Минсельхоз края планирует ежегодно изымать по 30 тыс. гектаров.

В Пермском крае местный Минсельхоз решил активизировать работу по принудительному изыманию земель. Под крайнюю меру попадут земли сельскохозяйственного назначения, которые не используются собственниками. Минсельхоз планирует принудительно изымать 30 тысяч га земель в год. Изъятые участки будут передаваться тем собственникам, которые готовы их возделывать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Сейчас формируется рабочая группа по вопросу изъятия земель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона, развитие сельскохозяйственной отрасли и обеспечение продовольственной безопасности местных жителей требует увеличения посевных площадей. До 2022 года площадь пахотных земель должна быть увеличена на 20%.

«С одной стороны, у нас есть недобросовестные собственники, не желающие возделывать землю и не приносящие экономической пользы региону, с другой — высокий запрос аграриев на сельхозугодья», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.

В настоящее время выявлено порядка 500 неиспользуемых земельных участков, большая часть которых находится возле крупных населённых пунктов и федеральных трасс. Речь идёт о землях в Пермском, Осинском, Ильинском, Кунгурском, Добрянском и Нытвенском районах.

По данным регионального управления Росреестра, на начало 2017 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае составляет 4,3 млн га, в том числе 2,4 млн. га сельскохозяйственных угодий, из них пашни — 1,7 млн. га, сенокосов — 281 тыс. га, пастбищ — 274 тыс. га.

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