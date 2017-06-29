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14:01 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области отменяются 39 межмуниципальных автобусных маршрутов

В Волгоградской области вступило в силу постановление, утверждающее новый документ планирования пассажирских перевозок по регулярным межмуниципальным маршрутам, сообщает ВДТВ со ссылкой на опубликованные документы.

Согласно постановлению, ныне в регионе зарегистрировано 322 автобусных маршрута, действующих между муниципальными районами и городами, обслуживают маршруты 1449 автобусов. Регулярные перевозки осуществляются 16 юридическими лицами и 111 индивидуальными предпринимателями.

Новая транспортная схема предполагает значительное сокращение маршрутов и замену нынешнего транспорта на автобусы большей вместимости. В постановлении отмечается, что в регионе более старый автобусный парк чем у соседей — 8,1 года, при том что в ЮФО средний возраст автобуса — 7,7 лет.

Воплощение новой транспортной схемы намечено на 2017−2021 годы. На одном из этапов преобразований предполагается отмена 39 «неэффективных» пригородных маршрутов.

В частности, сокращению подлежат большинство маршрутов, связывающих Волгоград и Волжский, а также муниципальные районы между собой. На третьем этапе транспортных реформ (2019−2020 годы) состоятся конкурсы для перевозчиков. Наконец, на четвертом этапе (в 2021 году) будут оценены экономические результаты преобразований и мнение жителей.

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