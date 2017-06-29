Зарплата бюджетников повысилась в Новосибирской области

Больше всего получают бюджетники, занятые в сфере научных исследований и разработок — 35800 рублей. Ненамного отстают сотрудники государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения — 34275 рублей. Кроме того, выше 30 тысяч рублей средняя зарплата в области искусства и организации развлечений, в сфере транспортировки и хранения.

В целом зарплата бюджетников по-прежнему ниже среднеобластного уровня, достигает 91,5% от средней зарплаты по Новосибирской области.

А вот в начальном, основном и среднем полном общем образовании специалисты получают существенно больше — 24590. Вторые по самой маленькой оплате труда — сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания, которые зарабатывают в среднем по 21104 рублям.

В здравоохранении средние зарплаты достигли 27834 рублей. Данные по заработной плате в сельском хозяйстве не опубликованы «в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций».

Наибольший рост зарплат по сравнению с первым кварталом 2016 года произошел на обрабатывающих производствах — 16,4%. В строительстве, напротив, уровень зарплаты упал на 5,7%. Это единственная отрасль, показавшая отрицательную динамику.

Примечательно, что студенты ведущих новосибирских вузов ожидают куда большее вознаграждение за свой труд. В мае три вуза Новосибирска — НГУ, НГМУ и НГТУ — возглавили рейтинг самых высоких по Сибири зарплат, которые просят себе выпускники. Так, студенты НГУ ожидают зарплату в размере 52 тысяч рублей, студенты НГМУ — 47 тысяч рублей, выпускники НГТУ — 44 тысяч рублей.