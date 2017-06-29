Неработающие пенсионеры в Свердловской области получат льготы на газификацию домов

Так, в регионе принят закон, предусматривающий компенсацию в пределах 35 тыс. рублей или освобождение от затрат на газификацию для неработающих пенсионеров.

«Социальные гарантии будут предоставляться при затратах неработающих пенсионеров на газификацию жилого помещения в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. При этом пенсионеры должны проживать в собственном жилом помещении, подключенном или подключаемом к газовым сетям, при условии, что ранее социальные гарантии на газификацию им не предоставлялись», — поясняется в сообщении.

На реализацию соответствующего закона в 2017 году из областного бюджета дополнительно выделяется почти 165 млн рублей.

На сегодняшний день доступ к сетевому газоснабжению в Свердловской области имеют 358 населенных пункта — 69 городских и 268 сельских территорий. В 2016 году при софинансировании из областного бюджета в муниципалитетах региона было введено в эксплуатацию около 450 км газопроводов и газовых сетей, доступ к энергоресурсу получили около 6 тыс. жилых домов. По итогам прошлого года процент газификации городов превысил 93%, сел — 18%.

Как сообщалось, Свердловская область в 2017 году планирует сохранить инвестиции в газификацию региона на уровне 2016 года и направить на эти цели 1,2 млрд рублей, в том числе 485 млн рублей — из областного бюджета. Субсидии будут предоставлены на реализацию 43 проектов в 26 муниципальных образованиях.