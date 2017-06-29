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16:36 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области в водоёмах разводят стерлядь

Всего в течение года в водоёмы региона планируется запустить 180 тыс. молоди промысловой рыбы.

Источник: Аргументы и факты

Стерлядь стали разводить в водоёмах Омской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Специалисты рыбоводческого хозяйства «Бородино» сегодня, 29 июня, запустили в реку более 21 тыс. экземпляров рыбы. Соответствующий договор был заключён с Сибирской лесопромышленной компанией. За прошлый год специалисты этого хозяйства получили 450 тыс. экз. оплодотворённой икры осетровых рыб. На эти цели из бюджета региона выделяются субсидированные средства. В региональном минприроды сообщают, что в 2016 году в Иртыш выпустили около 8 тыс. рыб осетровых пород.

Губернатор Омской области сообщил, что в Год экологии необходимо улучшить видовой состав промысловой рыбы.

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